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04 Haziran 2022 Cumartesi 23:19:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 23:19:00

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

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Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 ila 31 mayıs tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 300 grama yakın uyuşturucu, 882 adet uyuşturucu hap ve 9 bin adet tütün dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 2 şüpheli hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek, 8 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler : Erzincan Operasyon Narkotik Suç
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