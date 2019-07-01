Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Sivas karayolunun 55'inci kilometresi Yurtbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Macit'in kullandığı 34 BYT 980 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada Müsebiye Macit (55) olay yerinde yaşamını yitirirken araç sürücüsü ile Aynur Macit, Atike ve Elif Durak yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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