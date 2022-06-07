Erzincan'da gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.
Erzincan'da Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
- Domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
- Erzincan'da gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
- Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
- Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye hapis cezası
- 45 yıldır aynı evin çatısındalar
- Köyün çayları Hatice Ana ile kızlarından