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10 Mayıs 2022 Salı 15:11:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 15:11:00

Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e!

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Amerika'nın Miami şehrinde hemşirelik yapan Kübalı Yajcara Texido Moratalla, tarih öğretmeninden dinlediği Osmanlı İmparatorluğu ve Ertuğrul Gazi'yi yakından tanımak için Bilecik'e geldi.

Amerika'nın Miami şehrinde hemşirelik yapan Kübalı Yajcara Texido Moratalla, tarih öğretmeninden dinlediği Osmanlı İmparatorluğu ve Ertuğrul Gazi'yi yakından tanımak için Bilecik'e geldi.

Türk halkının samimiyetine hayran kaldığını belirten Moratalla, "Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izledim. Müthiş bir hikayeleri var. Sonunda rüyam gerçek oldu" diye konuştu.

Etiketler : Ertuğrul Gazi Miami şehri Texido Moratalla
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