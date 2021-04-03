‘Ertuğrul' 3 ülkede daha yayınlanacak

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü paylaştığı 'Diriliş: Ertuğrul' dizisi 3 ülkede daha yayına girecek. Dizinin uluslararası dağıtımını üstlenen MISTCO, dizinin Malezya, Kolombiya, Fiji ve Latin Amerika'da bir dijital platform aracılığıyla yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca Filinta dizisinin de dijital platformlardan StarzPlay aracılığıyla Mena bölgesinde yayınlanacağı da açıklandı.