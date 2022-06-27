Erken ergenlik boy kısalığı nedeni

Uzmanlar, en hızlı büyüme döneminin ergenliğe giriş dönemi olduğunu belirterek, "Bu dönemin erken gerçekleşmesi kemik gelişiminin erken tamamlanarak boy kısalığına sebep olabilir" dedi. Erken ergenliğin günümüzde çokça görüldüğünü belirten Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, şunları kaydetti: "Günümüzde tüketilen hormonlu gıdaların da erken ergenlik üzerinde rol oynadığı varsayılıyor. Bugünkü beslenme koşullarının erken ergenlik üzerinde çok fazla etkisi var. Plastik olan şişeler ve ürünlerin paketlendiği diğer plastik malzemelerde bile hormon bozucu etki gözlemlenebiliyor. Tüketilen gıdaların özellikle çocuklar için organik olmasına aileler çok dikkat etmelidir. En hızlı büyüme dönemi ergenliğe giriş dönemi. Bu dönemin erken gerçekleşmesi kemik gelişiminin erken tamamlanarak boy kısalığına sebep olabilir. Kız çocuklarında en hızlı büyüme dönemi ergenliğe giriş dönemidir. Erkek çocuklarında ise ergenliğin ortası ve ortadan sonraki dönemde en çok gelişim görülmektedir. Kız çocuklarında meme gelişiminden adet kanamasına kadar olan süreçte boy çok hızlı uzamaktadır. Fakat adet kanaması sonrası da 2 seneye kadar boy büyümesi az da olsa devam edebilmektedir. Erken ergenlikte kemikleşme erken tamamlanmaktadır. Büyüme plakları erken ergenlikte erken kapandığı için büyüme durmakta ve boy kısalığı sorunu ortaya çıkmaktadır."

