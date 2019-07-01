Er meydanı dolup taşacak

“Yağlı güreşin olimpiyatı” olarak bilinen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 5 Temmuz Cuma günü Er Meydanı'nda başlayacak. Yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

AKIN EDECEKLER

Otellerde yer bulamayanlar ise kente yakın ilçelerle Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı. Konaklama için bütçe ayıramayan ve yer bulamayan güreş severler ise bu yıl da yeşil alan ve parklarda kalacak.

ESNAF MEMNUN

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, Kırkpınar'a her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiğini belirterek, “Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da, Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısında sevindirici bir durum” ifadelerini kullandı.