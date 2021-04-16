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16 Nisan 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 14:30:00

Enstrüman yaparken kitabını yazıyor

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Müzik öğretmeni Gökçe Güneygül, kaybolmaya yüz tutmuş birçok enstrümanı, orijinaline sadık kalarak yeniden üretiyor. Sultanahmet'teki bir han içerisinde bulunan 20 metrekarelik dükkanda dünya müzik piyasasına enstrüman üreten Güneygül, müzeler tarafından talep edilen enstrümanları hem yapıyor hem de tarihleri üzerine kitap yazıyor.

Çalgı aleti yapmayı terapi olarak nitelendiren Güneygül, şunları kaydetti: "Kendi kendinize kaldığınızda bir terapi niteliğinde olduğu için enstrüman yapmak hiç zor olmadı, hatta seçebileceğiniz en kolay şeylerden bir tanesiydi. Enstrüman yapmak bir keyiftir. Enstrümanla birleşmek, o ağacın ruhunu anlamak, sizin ona ruhunuzu katmanız, canınızı ortaya koymak ve bütün vücudunuz kan revan içinde kalsa dahi, elleriniz parçalansa dahi o enstrümana o ağaca yeniden hayat vermek başka bir dünyadır. Bunu ancak yaşadığınız ve hissettiğiniz zaman anlayabilirsiniz. Bir söz vardır; 'Bu yol dikenli yoldur ayağını seveni çağırmazlar' diye. Biz zaten bu meşakkati göze alarak son 30 yıldır bu yola baş koymuş durumdayız."

Gökçe Güneygül, enstrüman yapımına başlamadan önce yoğun araştırmalar yaptığına, bu alanda söz sahibi müzikologlardan ve çeşitli bilim insanlarından destek aldığına vurgu yaparak, müzik aleti talep eden kişi ve kurumların da üretimden önce araştırma yaptığını ve bu iş birliği içerisinde birçok eski çalgıyı yeniden ürettiklerini ifade etti.

Güneygül, uzun sürüden beri belirli müzelerin, kütüphanelerin ve arşivlerin internet tabanları ile yazma eserlerin kataloglarından bazı çalgıların tarihi ve görsel şekilleri üzerine araştırmalar yaptığını ve araştırmalar sonucunda iki kitabı yayına hazır hale getirdiğini anlattı.

Bir kitabının yakın zamanda okuyucu ile buluşacağını dile getiren Güneygül, "Bu araştırmalar sonucunda 'Seslerin Seyyahı Evliya Çelebi'nin Sazları' adında bir kitabımız mayıs ayı başı gibi yayımlanacak. Evliya Çelebi'nin doğumunun 410. yılı olduğu için 41 çalgı üzerinde yorum yapmaya çalıştık." dedi. Güneygül, yayınlanma aşamasına gelen "Tamburname" isimli kitapta ise tamburun tarihini anlattığını ifade etti.

Etiketler : enstrüman kitap çalgı aleti gökçe güneygül
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