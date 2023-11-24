Enkazdan çıktı, öğrencilerini bırakmadı

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazından 6 saat sonra yaralı kurtarılan 39 yaşındaki sınıf öğretmeni Halil Uyan, doktorlarının "Rapor verelim" demesine rağmen çok sevdiği mesleğine dönerek öğrencilerine eğitim vermeyi sürdürüyor. Uyan, "Tedavi sürecim, yüzme, fizik tedavi şeklinde devam ediyor. Ayağımda 2 santim kısalık oluştu, özel yapım terlik ve ayakkabılarla devam ediyoruz" dedi.