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24 Kasım 2023 Cuma 08:09:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 08:09:00

Enkazdan çıktı, öğrencilerini bırakmadı

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Hatay'da, depremlerde yıkılan evinin enkazından yaralı kurtarılan sınıf öğretmeni Halil Uyan, doktorlarının "Rapor verelim" demesine rağmen çok sevdiği mesleğine dönerek öğrencilerine eğitim vermeyi sürdürüyor.

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazından 6 saat sonra yaralı kurtarılan 39 yaşındaki sınıf öğretmeni Halil Uyan, doktorlarının "Rapor verelim" demesine rağmen çok sevdiği mesleğine dönerek öğrencilerine eğitim vermeyi sürdürüyor. Uyan, "Tedavi sürecim, yüzme, fizik tedavi şeklinde devam ediyor. Ayağımda 2 santim kısalık oluştu, özel yapım terlik ve ayakkabılarla devam ediyoruz" dedi.

Etiketler : hatay enkaz öğrenci
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