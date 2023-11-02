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02 Kasım 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 07:35:00

Enkazdan çıkan yeni hayat

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Hatay'da depremde yıkılan evlerinin enkazı altında kalan Zeyhan Külübecioğlu, depremden 15 saat sonra kardeşlerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, annelerinin cenazesine ise beşinci gün ulaşıldı.

Hatay'da yaşayan 54 yaşındaki Zeyhan Külübecioğlu depremde yıkılan evlerinin enkazı altında kalan Külübecioğlu, depremden 15 saat sonra kardeşlerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, annelerinin cenazesine ise beşinci gün ulaşıldı.

Depremin ardından Külübecioğlu, üniversite sınavlarına hazırlanmaya karar verdi. Külübecioğlu, özel yetenek sınavında parkuru 27 saniyede tamamlayarak Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünü kazandı. Zeyhan Külübecioğlu "Bu süreçte eğitimi çıkış yolu olarak gördüm" dedi.

Etiketler : hatay deprem zeyhan külübecioğlu
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