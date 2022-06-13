Engin Polat: Bir Ay İçinde 3. Şubemizi Açtık

"Kendi sektörümüzdeki pazar payımıza bakıldığında ilk 3 içerisinde bulunmaktayız. Hem son tüketiciye dokunan girişimlerimizin olması, hemde üreticilik sınıfında vermiş olduğumuz hizmetten ötürü işverenlere hitap etmemizden kaynaklı hem iç pazarda hemde ihracat açısından büyük girişimlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sebepten ötürü, bu bilgi ve deneyimimizi aslında gene aynı sektördeki bir dalın üzerinde devam ettirmek istedik. Erkeklere hitap eden güzellik ve bakım pazarı, neredeyse kurumsallaşan bir firma yok denecek az. Varolan firmalarda çalışan erkek uzmanlar destek vermekte. Fakat biz bu konuda sektörde bir ilki gerçekleştirip, sadece erkeklerin hizmet verdiği kendini sanki evindeymiş gibi hissedeceği bir yatırım gerçekleştirdik. Daha bunu sosyal medyada duyurduğumuzda bile yüzbinlerce müşteri talebi ve 20'ye yakın franchise başvurusunun bir ay gibi kısa sürede geldiğini ifade edebilirim. Ama tabiiki de biz her zaman kontrollü büyüme taraftarıyız. Şuan üç şubeyiz ve yıl sonu en faz 15 şubeye kadar kota getirdik kendimize."