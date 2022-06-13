VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Eğitimci Yazar Deniz Erkin Purut: TikTok kapatılmalı mı?
Engin Polat: Bir Ay İçinde 3. Şubemizi Açtık
Başkan Erdoğan tarih verdi: Milletimizin her kesimini rahatlatacağız
"Cesareti varsa yapsaydı"
Yunanistan PKK gibi hendek kazmaya başladı
Petrol ve doğal gaz planı yerle bir oldu
İsrail'den Lübnan'a tehdit!
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Haymana'da incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan'dan HDP'li vekile sert tepki
Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış endişeye yol açtı
Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor
10 yıl sonra Türkiye'de üst düzey zirve!
İBB'de 'vekalet' krizi!
Türkiye tarihinin en büyük keşfi kritik aşamada!
Sanayide çarklar büyümeye dönüyor! Üretim endeksi açıklandı
1 milyon sivile zorunlu göç
Birçok ilke imza atılacak
13 Haziran 2022 Pazartesi 15:44:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 15:44:00

Engin Polat: Bir Ay İçinde 3. Şubemizi Açtık

ABONE OL

Dilan Polat güzellik merkezi zincirlerinin kurucusu ve Dipomed yönetim kurulu başkanı Engin Polat erkek güzellik ve bakım sektörüne yaptığı yatırımlar hakkında şunları iletti

"Kendi sektörümüzdeki pazar payımıza bakıldığında ilk 3 içerisinde bulunmaktayız. Hem son tüketiciye dokunan girişimlerimizin olması, hemde üreticilik sınıfında vermiş olduğumuz hizmetten ötürü işverenlere hitap etmemizden kaynaklı hem iç pazarda hemde ihracat açısından büyük girişimlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sebepten ötürü, bu bilgi ve deneyimimizi aslında gene aynı sektördeki bir dalın üzerinde devam ettirmek istedik. Erkeklere hitap eden güzellik ve bakım pazarı, neredeyse kurumsallaşan bir firma yok denecek az. Varolan firmalarda çalışan erkek uzmanlar destek vermekte. Fakat biz bu konuda sektörde bir ilki gerçekleştirip, sadece erkeklerin hizmet verdiği kendini sanki evindeymiş gibi hissedeceği bir yatırım gerçekleştirdik. Daha bunu sosyal medyada duyurduğumuzda bile yüzbinlerce müşteri talebi ve 20'ye yakın franchise başvurusunun bir ay gibi kısa sürede geldiğini ifade edebilirim. Ama tabiiki de biz her zaman kontrollü büyüme taraftarıyız. Şuan üç şubeyiz ve yıl sonu en faz 15 şubeye kadar kota getirdik kendimize."

Etiketler : Engin Polat franchise pazar payı
Yıldızlı beğeni

Yıldızlı beğeni
Cerrah olmak zormuş

Cerrah olmak zormuş
Usta isimlere Yasemin eşlik edecek

Usta isimlere Yasemin eşlik edecek
Arizona'da aşk tazelediler

Arizona'da aşk tazelediler
‘Kaçış'a hazır

‘Kaçış'a hazır
Kendi kanalında program yapacak

Kendi kanalında program yapacak
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz
Tayfur şarkısına Erdem yorumu

Tayfur şarkısına Erdem yorumu
Alina 1 yaşında!

Alina 1 yaşında!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX