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30 Haziran 2019 20:35 | Pazar

Engin Eroğlu, 16 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 16 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: "Şu anda İzmir, Mersin, Ankara ve İstanbul ekipleri burada ve çalışmalarına çarşamba gününe kadar devam edecekler".

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Mesut Bozkurt:  "Olayın olduğu yerden Tunceli'ye doğru 24'üncü kilometreye kadar çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık 20-21 kilometre daha çalışmamız var, ondan sonra da Tunceli'deki barajda bir çalışmamız olacak"

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, Yoncalı köyü yakınlarından kent merkezine kadar Munzur Çayı'nda 24 kilometrelik alanda su altında ve kıyılarında arama yaptı.

 Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekipleri, Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ve gönüllülerden oluşan ekipler de Munzur Çayı kıyısında arama çalışmasını sürdürdü.

Ekipler ve gönüllü vatandaşlarca 16 gündür sürdürülen arama çalışmalarında halen Eroğlu'na ulaşılamadı.

Ekipleri ziyaret eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 gündür kente farklı illerden gelen ekiplerin Engin Eroğlu'nu arama çalışması yaptığını söyledi.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Maçoğlu, ilk günden itibaren Diyarbakır, Cizre, Kayseri, Elazığ ve birçok ilden görevlilerin geldiğini ve ellerinden geleni yaparak çalıştıklarını aktardı.

Maçoğlu, çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Gelen ekipler 3-5 gün çalıştıktan sonra yerini yeni ekiplere bıraktılar. Şu anda İzmir, Mersin, Ankara ve İstanbul ekipleri burada ve çalışmalarına çarşamba gününe kadar devam edecekler. Çarşambadan sonra yeni ekipler buraya gelecek. Elimizden geldiği kadar bu vadiyi baştan sona kadar taramaya çalışacağız." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Mesut Bozkurt da belediye başkanlarının kendilerine verdiği talimatla gönüllü olarak Tunceli'de arama çalışmalarına katıldıklarını ifade etti.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin ekipleri olarak çalışmalarının devam ettiğini belirten Bozkurt, şunları söyledi:

"Olay olduğu yerden itibaren, mümkün olduğunca gidebileceği bölgeleri hem su altından hem de su üstünden tespit ederek buralarda çalışmalarımıza devam ettik. Her ekibe belli bölgeler verdik ve o bölgelerde hem su üstünden arama yaptılar hem de dalış yapılması gereken yerleri de tespit ederek dalgıçlarımız dalışlarını yaptılar. Olayın olduğu yerden Tunceli'ye doğru 24'üncü kilometreye kadar çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık 20-21 kilometre daha çalışmamız var, ondan sonra da Tunceli'deki barajda bir çalışmamız olacak."

Bozkurt, ekiplerin son derece titiz çalıştığını vurgulayarak, "Çalışmalarımız biraz ağır aksak gidebilir. Nedeni şu anda Munzur Çayı'nın debisinin yüksek olması ve hiçbir yeri atlamamak için mümkün olduğunca her yerde detaylı aramalar yaparak devam ediyoruz. Şu anda mümkün olduğunca devletimizin tüm birimleri burada. Mersin, İstanbul, İzmir ve Ankara itfaiyesi olarak bizler buraya tamamen isteğimizle geldik." dedi.

"MUNZUR ÇAYI'NDA ÇOK ZOR ŞARTLAR VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Nuri Tünnal ise Munzur Çayı'nın çok coşkun aktığına dikkati çekerek, "Munzur Çayı'nda zor şartlar var fakat elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Olayın olduğu yerden Tunceli'ye kadar her yere, her taşın altına elimizden geldiği kadar bakmayı planlıyoruz. Diğer ekiplerle çok koordineliyiz ve başarılı bir çalışma oluyor. İnşallah bir sonuca varırız. Tunceli halkı emin olsun, ekipler elinden geleni sonuna kadar yapıyor. İnşallah arkadaşımızı buluruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bugünkü çalışmalarını tamamlayan ekiplerin, yarın Munzur Çayı ve kıyısında 21 kilometrelik kesimde çalışma yapacağı öğrenildi.

(AA)

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