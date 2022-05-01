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01 Mayıs 2022 Pazar 15:16:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 15:16:00

Engelsiz kütüphane

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Bolu'da oluşturulan engelsiz kütüphaneyle kitaplar, köyde yaşayan engellilerin ayağına götürülüyor.

Bolu'da oluşturulan engelsiz kütüphaneyle kitaplar, köyde yaşayan engellilerin ayağına götürülüyor.

Bolu'nun Seben ilçesinde Engelsiz kütüphane projesi başlatıldı. İlçedeki 29 köyün tamamını gezen kütüphane görevlileri, engelli çocuğu bulunan aileleri belirledi. Görevli özel eğitim öğretmenleri ile her ay köyleri ziyaret ederek özel gereksinimli okuyuculara kitap ulaştırıyor.

İlkokul ve lise düzeyinde eğitim alan 10 engelliye kitap götüren görevliler hem çocuklara kitap okuyor hem de ailelerin çocuklarıyla ilgili ihtiyaçlarını belirliyor. Aynı zamanda görevliler, okuma bilmeyen ya da okumakta güçlük çeken çocuklara da kitap okuyor.

Etiketler : Engelsiz kütüphane Bolu Engelsiz kütüphane projesi
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