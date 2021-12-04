Engellinin halinden engelli anlar

İbrahim Altındağ, protez bacağına kısa sürede alışınca çalışması gerektiğini düşündü ve 'Attan düşenin halini attan düşen iyi bilir' diyerek engelli araçlarının tamirini yaptığı bir atölye açtı.

İŞ HAYATINA ATILMAK İSTEDİ



Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yaşayan İbrahim Altındağ, 2019 yılında geçirdiği iş kazasında sol bacağını kaybetti. Kazanın ardından hayata küsmedi. Geçen yıl takılan protez bacağıyla yaşama bir kez daha bağlandı. Kısa sürede bacağına alışan İbrahim Altındağ, tüm zorluklara rağmen iş hayatına atılmaya karar verdi. Küçük bir tamirhane açan Altındağ, engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye ve elektrikli bisikletlerin arızalarını gideriyor.

GÖRENLER TAKDİR EDİYOR



Azmiyle görenlerin takdirini toplayan Altındağ, "Attan düşenin halini attan düşen iyi bilir. Engellilerin en büyük problemi engelli araçlarının tamiri, bakımı. Bu sektörde bir boşluk olduğunu gördüm. Ani bir kararla işletmemi faaliyete geçirdim" dedi. Müşterilerin kendisini gördüklerinde "acaba talebimizi karşılayabilecek mi?" diye düşündüklerini söyleyen Altındağ, 'araçları tamir edildiğinde tüm ön yargıları kalkıyor' diye konuştu.

Engellilerin hayata küsmemesi gerektiğini anlatan İbrahim Altındağ, "İnsanoğlunun üstünden gelemeyeceği, beceremeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki azmetsinler. Hayata küstüğünüz zaman, boş bir balon olarak düşünün, şişiriyorsunuz balonu, zamanla sönüyor ve en sonra ömrünü bitiriyor. Böyle olmamak gerekiyor." dedi.