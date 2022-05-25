Engellilere özel hizmet: Bu berberde ayda bir gün tıraş ücretsiz

Engellilere özel hizmet: Bu berberde ayda bir gün tıraş ücretsiz

Van'da berberlik yapan Azad Tektaş, engellilerin gönlüne dokunmak ve destek olmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Berber dükkanında her ayın 21'inci gününü engellilere ayırmaya karar veren Tektaş, engelli derneği ve rehabilitasyon merkezleriyle iletişime geçerek projeyi anlattı.



Bu kapsamda belirlenen günde dernek ve merkez aracılığıyla tıraş olmaya gelen engellilerle yakından ilgilenen Tektaş ve çalışanları, saç ve sakallarını istedikleri gibi kesiyor, kişisel bakımlarını yaptıktan sonra evlerine uğurluyor. Tektaş, "Kardeşim engelli olduğu için onları çok iyi anlıyorum" dedi.