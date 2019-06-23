Engelli yolcuya ücret dayağı

Yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal (25), iş çıkışı belediye denetimindeki ETUS midibüsüne bindi. Kartını sürücüye gösteren Ünal, midibüsten indikten sonra arkasından inen sürücü onu durdurup kartının basmadığını söyleyerek ücret istedi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Yüzde 50 görme engelli olduğunu söyleyen Ünal, şoföre ücretsiz biniş kartını gösterince, sürücü tepki göstererek, “Paran yoksa, param yok de” dedi. Ardından da Ünal'ı yumrukladı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Ünal, başını kaldırım taşına vurdu. Darp raporu alan genç şikayetçi oldu. Minibüs şoförü İ.T'nin, olayın ardından işine son verildiği öğrenildi.