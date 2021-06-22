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22 Haziran 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 15:30:00

Engelli kızı için yol istiyor

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Trabzon'un Düzköy İlçesi'ne bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk annesi Haskız Köroğlu (50), kan uyuşmazlığı nedeniyle doğuştan bedensel engelli kızı Eda'yı (31) yıllardır sırtında taşıyor. Fedakar anne, kısa süre önce tekerlekli sandalyeye kavuşan Eda'yı düşürmekten endişe duyarken, evleri önündeki dik araziden ana yola uzanan patikaya beton dökülmesini istedi.

Trabzon'un Düzköy İlçesi'ne bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk annesi Haskız Köroğlu (50), kan uyuşmazlığı nedeniyle doğuştan bedensel engelli kızı Eda'yı (31) yıllardır sırtında taşıyor. Fedakar anne, kısa süre önce tekerlekli sandalyeye kavuşan Eda'yı düşürmekten endişe duyarken, evleri önündeki dik araziden ana yola uzanan patikaya beton dökülmesini istedi.

Kızının gezmeyi çok sevdiğini anlatan Haskız Köroğlu, "Kızım kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kan uyuşmazlığı yüzünden engelli doğdu. Oturamıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor. Yıllardır kızımı sırtıma iple bağlayarak gezdiriyorum. Evimize gelen yerde yol yok. Kızımın tek eğlencesi gezmek. Patika yollardan ana yola inerek kızımı gezdiriyorum. Yaşım ilerledi. Eskiden kızımı sırtıma bağlar, bütün köyü dolaşırdım ama şimdi takatim kalmadı. Kollarım, ayaklarım eskisi gibi değil. Burada çoğu zaman yağmur yağar. Yollar hep çamur olur. Sisten göz gözü görmez. Korkuyorum; bir gün kızım mutlu olsun, diye onu gezmeye çıkardığımda kayıp düşmekten. Kızımı düşerek yaralamaktan, ona zarar vermekten korkuyorum. İsterim ki kızımı sırtıma aldığımda yürüyebilecek güvenli bir yolum olsun" dedi.

'KIZIMIZI MUTLU EDELİM İSTİYORUZ'

Yüksel Köroğlu da tek arzularının kızlarını mutlu etmek olduğunu söyleyerek, "Hayırsever biri kızıma plastik kapak biriktirerek engelli sandalyesi aldı. Kızım engeli yüzünden vücudu bir yay gibi olduğu için oturamıyor. Engelli sandalyesine otursa bile onu o sandalye ile gezdirebileceğimiz bir yol yok. Evimize patika yollardan gelebiliyoruz. Kızımızı yıllardır sırtımızda ya da kucağımızda taşıyoruz. Kızım gezmeyi, genç kızların yanında durmayı, onları seyretmeyi çok seviyor. Evde sıkılıyor, çok fazla durmak istemiyor. İstiyoruz ki kızımızı mutlu edelim, sürekli gezdirelim ama yaşlandım artık eski gücüm yok" diye konuştu.

Etiketler : Engelli kızı Trabzon Düzköy İlçesi Haskız Köroğlu
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