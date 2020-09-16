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16 Eylül 2020 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 23:20:00

Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi

Kaynak: DHA

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise ev hapsi cezası verildi.

Kartepe'de orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan M.Y., yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine, M.Y.'nin ifadesi alındı. M.Y., ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini, daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. M.Y. bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.Y.’nin ifadesi doğrultusunda E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y.’yi gözaltına aldı. E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. tutuklanırken, 3 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı

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