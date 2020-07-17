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17 Temmuz 2020 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 17:08:00

Engelli gencin bisikleti çalındı, polislerimiz yenisini aldı

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Çanakkale'de polisler, engelli gence evinin önünden çalınan bisikletin yerine yeni bisiklet aldılar.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde polisler, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli gence, evinin önünden çalınan bisikletinin yerine yenisini alarak hediye etti.

Kemalpaşa Mahallesi Tepealtı Sokak'ta oturan engelli 19 yaşındaki Sabri Doğrulmaz'ın evinin önünden gece bisikleti çalındı.

Sabah İlçe Emniyet Amirliğine giderek durumu bildiren Doğrulmaz, daha sonra evine döndü.

Bunun üzerine polisler, daha fazla üzülmesini istemedikleri genç için aralarında para toplayarak yeni bisiklet aldı. Ekipler, evine giderek bisikleti Doğrulmaz'a hediye etti.

Büyük mutluluk yaşayan ve polislere teşekkür eden Doğrulmaz, daha sonra yeni bisikletini sürdü.

Baba Zafer Doğrulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu sevindiren polislere teşekkür ettiğini söyledi.

Olay karşısında çok üzüldüklerini anlatan Doğrulmaz, "Akşamüstü oğlum eve gelmişti. Bisikletini kapının önüne koydu. Gece bisikleti çalmışlar. Sabri de karakola gitmiş. Çok üzülmüş. Polis ağabeyleri ona hediye almış, çok mutlu oldu." diye konuştu.

Ekiplerin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

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