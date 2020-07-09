Engelli genci hayata bağlayan aracı çalıp parçaladılar

44 yaşındaki engelli Ömer Bekir Kazan, üniversiteyi açık öğretim fakültesini okuyarak bitirdi. 4 kitap yazan Kazan'ı en çok mutlu eden şey engelli aracıyla gezmekti. Fakat hırsızlar O'nun bu mutluluğunu çaldı.

ARACI ÇALIP PARÇALADILAR, HURDACIYA SATTILAR

Ömer Kazan'ın babası evlerinin altındaki küçük garajda sakladıkları aracı çalan hırsızların peşine düştü. Engelli aracının nereye satıldığını da öğrendi. Fakat oğlunun aracının parçalanmış haliyle karşılaştı.

AKÜLÜ ARACI ÇALINAN ÖMER BEKİR KAZAN ARTIK EVİNDEN ÇIKAMIYOR

Ömer Bekir Kazan, "Bu insanlara herkes beddua ediyor. Ben de acıyorum şu anda belki 50 lira kazandılar ama obür dünyalarını mahvettiler. Maalesef içimizdeki sevgiyi kaybettik." diye konuştu.

Ömer vücudunu hareket ettiremediği için aracı da genişti. 15 sene önce Hollanda'dan bir yardım sever göndermişti. Kazan ailesinin şimdi tek isteği Ömer'e uygun yeni akülü bir araç alınması.

Anne Sebahat Kazan da, "Haftadır gözyaşımız kurumadı. Evladımızı içiriye mahkum ettiler. Hiç bir arabaya bindiremiyoruz binince kayıp düşüyor. bunun hastalığının etkisinden dolayı hareketleri bozuk geniş olduğu için rahat ediyordu yavrum." ifadelerini kullandı.