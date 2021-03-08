08 Mart 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 14:30:00
Engelli çocukların ‘polis kimliği' mutluluğu
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklarla buluştu.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklarla buluştu. Çocukların sportif faaliyetlerini yakından takip eden ekipler, onlara "Çocuk Polis Kimliği"ni dağıttı. Üzerinde isimleri ve fotoğrafları yer alan kimlikleri gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.