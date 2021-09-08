08 Eylül 2021 Çarşamba 15:05:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 15:06:00
Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor
Erzurum'da zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kursla buz pateni eğitimi alıyor.
Spor yaparak moral bulan çocuklar, kendilerine bu imkanları sağlayan yetkililere teşekkür etti.
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