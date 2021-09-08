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08 Eylül 2021 Çarşamba 15:05:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 15:06:00

Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor

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Erzurum'da zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kursla buz pateni eğitimi alıyor.

Spor yaparak moral bulan çocuklar, kendilerine bu imkanları sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Etiketler : down sendromlu otizmli zihinsel engelli çocuk yaşam haberleri
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