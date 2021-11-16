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16 Kasım 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 16:00:00

Engelleri aşkla aştılar

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Vahide Aksoy (45) ile Osman Aksoy (43), çocuk yaşta geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle görme yetilerini yüzde 90 kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Vahide Aksoy (45) ile Osman Aksoy (43), çocuk yaşta geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle görme yetilerini yüzde 90 kaybetti. Çift, geçen yıl tanıdıklarının vasıtasıyla hayatlarını birleştirdi.

Engelli aylığının yanı sıra seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan çift, dikiş iğnesi, dikiş ipliği, çakmak gazı ve kolonya gibi ürünleri satmaya çalışıyor. Günlük 100 lira kazandıklarını söyleyen çift 'Engelleri aşkla aştık' diyor.

Etiketler : Engelleri aşkla aştılar Denizli Vahide Aksoy Osman Aksoy
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