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20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:30:00

Engellerden güç kazandı

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25 yaşındaki Seda, nefes alma, hareket ve konuşma kabiliyetini etkileyen SMA rahatsızlığına rağmen hayata tutundu. İlkokula 9 yaşında başlayabilen Seda, iki üniversite bitirip, tercümanlık yapacak seviyede 3 yabancı dil öğrendi.

5 YAŞINDA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Kayseri'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 2 hastası 25 yaşındaki Seda Karakaya, hayata tutunma azmiyle örnek oluyor. Doktorların 10 yaşındayken SMA tip 2 hastalığı tanısı koydukları Seda, ailesinin desteğiyle 5 yaşında okuma yazma öğrendi. Bir süre sonra nefes alma, hareket ve konuşma kabiliyetini etkileyen rahatsızlığı nedeniyle 2 kez omurga eğriliği ameliyatı geçirdi. Bu nedenle ilkokula 9 yaşında başlayabilen Seda, liseyi açıktan tamamlayarak, üniversite sınavlarına girdi.

Panellere konuşmacı olarak katıldığını anlatan Seda Karakaya, "Fırsat verildiği takdirde, engelli bireylerin de gerçekten bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamaya çalışıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANIYLA TANIŞMA HAYALİ

Seda, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı kazandı. Bu bölümde 3. Sınıf öğrencisi olan Seda aynı zamanda Açık Öğretim Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıfta okuyor. İngilizce, Rusça ve Almanca öğrenen genç kız hayallerinin bir çoğunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Almanya'da yüksek lisans istiyorum. Akademisyen olabilir ya da tercümanlık yapabilirim. Bir diğer hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak, ona tercümanlık yapmak" dedi.

Etiketler : spinal müsküler atrofi sma seda karakaya
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