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10 Aralık 2020 Perşembe 07:13:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 07:13:00

Engelini aşıp işveren oldu

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Antalya'da doğuştan yarık damak hastalığı nedeniyle yüzde 49 engeli bulunan 19 yaşındaki Mücahit Çetiner ailesi ve KOSGEB'in desteğiyle bir tekstil atölyesi kurdu.

6 işçi ile işe başlayan Mücahit Çetiner, bu sayısı kısa sürede içinde 25’e çıkardı. 10 ay önce 170 bin TL’ye mal ettiği atölyesinde, eşofman, tişört ve iş yeri tulumları üreten Çetiner, pandemiyle birlikte maske ve sağlık ürünlerine yöneldi. Çetiner, ürettiği maskeleri Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Mücahit Çetiner’in en büyük hedefi ise iş yerini büyütüp daha çok kişiye istihdam sağlamak.

19 yaşındaki Mücahit Çetiner, 3 yıl farklı tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra bir yıl önce kendi iş yerini kurma fikrini ailesine açtığını söyledi. Ailesinin ve KOSGEB’ten aldığı genç girişimci destekleri ile yaklaşık 10 ay önce kendi atölyesini açtığını söyleyen Çetiner, “Şuanda işime devam ediyorum. İlk başlarda 10 kişi ile başladım şuan 25 işçiye çıktım. Kapasitemiz 6 kişi şimdi ise neredeyse yarı yarıya çalışıyorum. İŞKUR’a da iki kişi istihdam edebilmek için başvuru yaptım” dedi.

Etiketler : Mücahit Çetiner işveren KOSGEB
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