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02 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00

Engel tanımayan karateci

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Tahran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım kata dalında altın madalya kazanan milli sporcu Sabri Kıroğlu, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

Tahran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım kata dalında altın madalya kazanan milli sporcu Sabri Kıroğlu, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

İşitme engelli milli sporcu Sabri Kıroğlu (35), "Kendimi olimpiyatlara odakladım. Bir sonraki olimpiyatlarda 40 yaşında olacağım. O zaman kazanmam zor olacağı için varımı yoğumu Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara verdim" diyor.

Düzce'de antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Güzelbahçe Spor Salonu'nda sürdüren Kıroğlu, dünya şampiyonu olmak için çok çalıştığını, sırada olimpiyat hedefi olduğunu anlattı. Yaşının ilerlediğini, Brezilya'da düzenlenecek şampiyonanın kendisi için son şans olduğunu vurgulayan Kıroğlu, "İran'da İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası yapıldı. Hazırlık döneminde belimden bir sakatlığım vardı. Ona rağmen antrenmanları aksatmamaya çalıştım. Hem ferdi kata hem de takım katada dünya şampiyonu oldum. Her iki alanda da şampiyon olduğum için ve ülkemize iki madalyayla geldiğim için çok mutluyum." dedi. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Kıroğlu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki yıl Brezilya'da İşitme Engelliler Olimpiyatları var. Şubat ayında Türkiye Şampiyonası'nda birinci olursam İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacağım. Brezilya'da şampiyon olup başarılarımı devam ettirmek istiyorum. Kendimi olimpiyatlara odakladım. Bir sonraki olimpiyatlarda 40 yaşında olacağım. O zaman kazanmam zor olacağı için varımı yoğumu Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara verdim. İnşallah orada da bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutacağız." - "Zirveye çıkacağımıza inanıyorum" Kıroğlu, Türkiye'nin karate sporunda başı çeken iller arasında yer aldığını belirterek, ülke olarak Japonya'dan sonra ikinci sırada bulunduklarını söyledi. İşitme engellilerin de karate branşında çok başarılı olduğunu vurgulayan Kıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Onların yükselttiği bu çıtayı düşürmemek için elimizden geleni yapacağız. 2017 yılında Samsun'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye takım katada birinci oldu. Bu olimpiyatlarda da bunu devam ettirmeliyiz. Arkadaşlarımız, hocalarımız bize çok güzel destek veriyor. Türkiye'den çok güzel destekler alıyoruz. Bizler de onların vermiş olduğu destekle dünya şampiyonasını çok güzel şekilde atlattık. Sırada olimpiyatlar var. Orada da zirveye çıkacağımıza inanıyorum."

Etiketler : Engel tanımayan karateci Tahran İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası Sabri Kıroğlu
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