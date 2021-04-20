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20 Nisan 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 16:30:00

Engel tanımayan Berke, burnuyla hayata tutundu

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Edirne'de doğuştan Serebral palsi (beyin felci) hastası olan, bu nedenle kol ve bacaklarını kullanamayan Kadir Berke Öz (20), burnunu kullanarak cep telefonunda yaptığı tasarımlar görenleri hayran bırakıyor.

Edirne'de doğuştan Serebral palsi (beyin felci) hastası olan, bu nedenle kol ve bacaklarını kullanamayan Kadir Berke Öz (20), burnunu kullanarak cep telefonunda yaptığı tasarımlar görenleri hayran bırakıyor. Yaşıtları gibi sosyal medyaya giren, görsel tasarım yapan ve afiş hazırlayan Öz, bir yandan iki üniversite okurken, bu yeteneğiyle öğretmen babasının da en büyük yardımcısı oluyor.

Berke, sadece burnunu kullanarak yazı yazabiliyor, resim çizebiliyor. Kumandayla televizyonu açabiliyor. Bütün iş ve işlemlerini burnuyla yapıyor.

Etiketler : edirne reberal palsi hastalığı kadir berke öz
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