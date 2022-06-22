Engel olma farkında ol

SOSYAL TESİSLERDE FARKLI BİR GÜN

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Zeliha Hıdıroğlu, Aybüke Sağıroğlu ve Ömer Faruk Binici, toplumsal duyarlılık sağlamak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortak program düzenledi. Öğrenciler tarafından daha önce belirlenen farklı engelli gruplarından 5 öğrenci, Olimpiyat Parkı sosyal tesislerinde 1 gün süreyle garsonluk yaptı.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ



Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Derya Gürcan Yıldırım'ın da izlediği projede engelliler, gün boyu gelen müşterilerden sipariş aldı, taleplerini yerine getirdi. Ellerinde sipariş defteri, tepsilerinde çay, dondurma, börek siparişlerini misafirlere sunan engelliler, 1 gün süreyle de olsa çalışmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal tesislere gelen müşterilerin de olumlu tepkiler verdiği gözlendi.

'KİMSE BİZE ACIMASIN'



Bastonuyla garsonluk yapmaktan mutlu olduğunu belirten görme engelli Tansu Çiller Kara, "Bizler, her engelin üstesinden gelebilecek kapasiteye ve zihniyete sahibiz. Bize acıma gözüyle kimse bakmasın" dedi.