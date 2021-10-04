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04 Ekim 2021 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 15:04:00

Enerjini yükselt... Fütüristik kodların metropol yaşamına etkisi

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Pierre Cardin Sonbahar & Kış 21'22 Koleksiyonunda, “Metropol Yaşamın Fütüristik Kodlarından” ilham alarak, şehir yaşamını yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Değişen mevsimlerle uyumlu, hayatın hızlı akışına uygun olarak günün en yoğun temposunda, stilinden ve kimliğinden ödün vermeyenler için daha genç ve enerjik bir görünüm keşfedilmeye hazır.

Pierre Cardin'in Sonbahar & Kış Koleksiyonunda kentsel bir perspektifle bütünleşen tasarımlar, modern ve stil sahibi silüetlerde, tüm zaman ve mekanlarla uyum içinde yeniden hayat buluyor. Pierre Cardin yeni kreasyonunda, genlerinde taşıdığı öngörüsü yüksek fütüristik moda kodlarını modernizm ile harmanlayarak, metropol yaşamı içinde erkek ve kadın giyimine yeni bir soluk getirmeyi hedefledi. Hareketli şehir yaşamının seyrine uyum sağlayan koleksiyonda, mevsim koşullarına uygun konforlu parçalar, fütüristik ve artsal desenleriyle kendine özgü bir formla yorumlanıyor.

Bu özgün yaklaşım içerisinde Erkek koleksiyonu siyah, kahverengi, mocha kahvesi, kızıl-kahve, derin okyanus mavisi ve gri-mavi renkleriyle ön planda. Alışılagelmiş klasik parçaların yanı sıra casual stili destekleyen ekose desen gömlek ve ceketler, beli lastikli jogger pantolonlar, turuncu, petrol mavisi ve zeytin yeşili gibi renkleriyle dikkat çeken şişme montlarla, konforlu yaşamın vazgeçilmezi denimlerden oluşan koleksiyon, sonbahar kış döneminde yaşadığı şehrin tadını çıkarmak isteyen modern erkeğin rahatlık ve şıklığının öncüsü olmakta kararlı.

Kentin bu dinamik yapısı içerisinde kadının değişmeyen zarafetini yansıtan Sonbahar & Kış Kadın koleksiyonu, fütüristik çizgileri ve sofistike tasarımlarıyla zamansız bir tavır sergiliyor. Tarçın, menekşe, fuşya, hardal ve saks mavisi gibi mevsimi hareketlendiren sıcak renklerin ön plana çıktığı koleksiyon, yün dokuları, ekose desenleri, doğasever kürkleri ve iş hayatının temsilcisi takımları, klasik ceketleri ve elbiseleri ile modern kadına güçlü, aynı zamanda romantik bir izlenim katıyor.

Şehrin tükenmeyen dinamiği içinde kendi konfor alanını oluşturan, özgüvenli kadın ve erkeklerin stili ise Dynamic koleksiyonu ile tamamlanıyor. Hareket kabiliyeti yüksek kumaşları ve konforlu parçalarıyla aktif bir hayatı benimsemiş spor severlerin, hafta sonu konforunu günün her anında yaşamak isteyenlerin vazgeçilmezi tasarımlar, şehirli bireylerin konfor ve form arayışına ışık tutuyor.

Gündüzden geceye uzanan seyirde göze çarpan yenilikçi ve modernist parçalar, kendi içinde kolaylıkla kombinlenebilen geniş renk yelpazesi ile stilini akılda kalıcı şekilde biçimlendiren kadın ve erkeğe, standartların ötesinde bir görünüm vadediyor.

Etiketler : Pierre Cardin Pierre Cardin Sonbahar Metropol Yaşamın Fütüristik Kodlarından
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