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09 Şubat 2021 Salı 10:54:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 14:40:00

Endonezyalı damat

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BURSALI Edanur Yıldız (22), eğitim için gittiği Endonezya'da tanışıp aşık olduğu Muhammad Mutawalli Asshidiqiy (27) ile nişanlandı.

BURSALI Edanur Yıldız (22), eğitim için gittiği Endonezya'da tanışıp aşık olduğu Muhammad Mutawalli Asshidiqiy (27) ile nişanlandı. Endonezya'daki Asshidiqiy ailesinin, internet üzerinden görüntülü olarak katıldığı kız isteme merasimi sonrası nişan yüzükleri İnegöl'de takıldı. Asshidiqiy evlendikten sonra Endonezya'da yaşayacaklarını söylerken Edanur Yıldız, Bursa'yı tercih edeceklerini belirtti.

Etiketler : endonezya damat edanur yıldız
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