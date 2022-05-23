En tatlı festivalde 200 kişi yarıştı

İzmir'de düzenlenen Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali'ndeki yarışmaya Türkiye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden yaklaşık 200 pasta şefi başvurdu. Yarışmada festival birincilik ödülünü en yüksek puanı alan Ayfer Özer kazandı.

Pasta ve çikolata profesyonellerini bir araya getiren 7. Uluslararası Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmada, festival birincilik ödülünü en yüksek puanı alan Ayfer Özer kazandı. Çiçek aranjmanı kategorisinde yarışmaya katılan pasta şefi Ayfer Özer, jüriden tam not aldı.