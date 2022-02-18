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18 Şubat 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 15:00:00

En sevimli çay tiryakisi

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Elazığ'da, Mehmet Özçelik'e ait 'Maviş' isimli muhabbet kuşunun bağımlılığı görenleri hayretler içinde bırakıyor. Çay tiryakisi olan Maviş, her gün sahibine eşlik ederek onunla birlikte çay içiyor.

Elazığ'da, Mehmet Özçelik'e ait 'Maviş' isimli muhabbet kuşunun bağımlılığı görenleri hayretler içinde bırakıyor. Çay tiryakisi olan Maviş, her gün sahibine eşlik ederek onunla birlikte çay içiyor.

Dünyanın en evcil kuş türleri arasında yer alan muhabbet kuşları, insanlarla birlikte yaşadıkları ev ortamlarına iyice uyum sağlamaya başladı. Muhabbet kuşları özellikle uzun süreli eğitimden sonra bazı kelimeleri konuşmalarıyla biliniyor. Elazığ'daki 'Maviş' isimli muhabbet kuşu ise sahibi ne zaman çay içse çay içmeden yerinde duramıyor. Öyle ki Maviş günde yaklaşık bir bardak çay tüketiyor.

Maviş'i çok sevdiğini belirten Mehmet Özçelik, "Maviş'i 2 ay önce gördüm çok sevdim ve aldım. Bundan önce de yeşil bir muhabbet kuşum vardı, 40 kelime konuşuyordu. Ben Maviş'i aldım çaykolik oldu. Ben her çay içtiğimde benle beraber çay içiyor. Bazı arkadaşlar görünce çok şaşırıyor, muhabbet kuşu nasıl çay içer diye söyleniyorlar. Seviyor herkes Maviş'i, ona konuşmayı da öğreteceğim" dedi.

Etiketler : En sevimli çay tiryakisi Mehmet Özçelik Maviş
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