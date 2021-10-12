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12 Ekim 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 16:30:00

En küçük arkeolog

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Batman'da Hasankeyf Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Ekipte yer alan arkeolog Tülay Ünlü Ağrak, bu yıl dünyaya gelen bebeği Sarya'yı 7 aylık iken haftanın 2-3 günü kazı alanına götürmeye başladı.

Batman'da Hasankeyf Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Ekipte yer alan arkeolog Tülay Ünlü Ağrak, bu yıl dünyaya gelen bebeği Sarya'yı 7 aylık iken haftanın 2-3 günü kazı alanına götürmeye başladı.

Sarya'nın babası arkeolog Metin Ağrak da kazı alanının yakınındaki Hasankeyf Müzesi'nde görev yapıyor. Çiftin dayanışma halinde alanda bakımıyla ilgilendiği Sarya, şirin tavırları, gülen yüzü ile ekibin adeta en küçük üyesi haline geldi.

Alanda kontrolör olarak görev yapan arkeolog Tülay Ünlü Ağrak, eşi Metin Ağrak ile Adana Müzesi'nde görev yaptığı dönemde tanıştığını, evlendikten sonra Batman'a yerleştiklerini söyledi. Kazılara katılmaya başladıktan sonra arkeolojinin kendisi için uygun bir meslek olduğunu gördüğünü belirten Ağrak, mesleğini büyük bir keyifle yaptığını anlattı. Ocak ayında Sarya'nın dünyaya geldiğini ifade eden Ağrak, ilk başlarda kazılara bebekle katılıp katılamayacağı endişesini yaşadığını belirtti.

Ağrak, Hasankeyf kazısının bu sene başlayacağını öğrendiğinde büyük bir heyecan yaşadığını, daha sonra kazıda görevlendirildiğini öğrenince heyecanının katlandığını aktararak, "Başta, 'Bebekle kazı çalışması nasıl olur?', 'Bebeğe uygun bir yaşam ortamı sunabilir miyim?' diye düşünmeye başladım. 'Yaparız herhalde' diye düşündük. 'Bir süre deneyelim, koşulları sağlayabiliyorsak devam ederiz, sağlayamıyorsak bırakırız' dedik." ifadesini kullandı.

Ekibin kendilerine büyük destek verdiğini dile getiren Ağrak, Sarya'nın ekibin bir parçası haline geldiğini kaydetti. Ekibin hem alanda hem kazı evinde Sarya'ya gereken bütün konforu sağladığını vurgulayan Ağrak, "İşimi yaparken Sarya'nın uyuması ya da yemek yemesi gerekiyorsa ekiptekiler çok çok destek veriyor." dedi.

Ağrak, Sarya'nın ekipte aranılan bir birey haline geldiğini anlatarak, "Hasankeyf tüm dünyanın tanıdığı bir yer. Buradaki kazılara tanıklık edip, bunun bir parçası olmak çok güzel bir şey. Çocuğumla, eşimle bu zamanı geçirmek ayrı bir keyif. Sarya çok sosyal bir bebek oldu. Oyuncaktan çok kazı malzemelerine ilgi duyuyor." diye konuştu.

Etiketler : En küçük arkeolog batman Hasankeyf Tülay Ünlü Ağrak
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