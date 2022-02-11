En çok üretilen kesme çiçek karanfil

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel dönemlerin vazgeçilmezi kesme çiçek üretiminde geçen yıl 2020'ye kıyasla artış gerçekleşti. Kesme çiçeklerden karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,3 artış gösterdi ve 606 milyon 841 bin 140 adet olarak kayıtlara geçti. Süs bitkileri içinde karanfilin payı yüzde 35,5'e ulaştı.

