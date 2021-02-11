En büyük merak konusu İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında yurdun batı kesimleri bugün itibarı ile sağanak yağmur ve fırtınanın etkisi altına girerken cuma İstanbul ve çevre illerde kar yağışının etkili olmaya başlayacağı belirtildi. İşte 11 Şubat Perşembe hava durumu...

11 ŞUBAT HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri, Edremit Körfezi ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerden, gece saatlerinden itibaren ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ DÜŞMESİNE DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde ise Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güney ve batısında (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinde ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, batısının çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 14°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu