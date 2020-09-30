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30 Eylül 2020 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 17:39:00

Emre Aşık'tan flaş sözler: Bu tamamen bir kumpastır

Kaynak: DHA

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Şimdilerde boşanma aşamasında olan ve eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia eden eski milli futbolcu Emre Aşık evliliği hakkında 'Bu tamamen bir kumpastır' ifadelerini kullandı.

Eski Milli futbolcu Emre Aşık, şimdilerde boşanma aşamasında olduğu ve tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Yağmur Sarnıç Aşık hakkında açıklamalarda bulundu.

Emre Aşık'ın "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım" diyerek başladığı konuşmada "Hatalıyım ama ardından bu süre zarfında etrafım boşaltıldı ve yalnız bırakıldım. Bu planlı ve bilinçli bir şekilde yapıldı" dedi.

Ailesi, avukatları, bakıcılar, okul öğretmenleri ve kendisinin Yağmur Aşık tarafından defalarca tehdit edildiğini iddia ederek, "İtibarım yerle bir oldu. Yerle bir etmeye çalıştılar ben de en sonunda sizin gibi adıma düzenlenen cinayet planıyla hayretler içinde şahit oldum. Şimdi söylemek istiyorum ki, Allah'a bir can borcum var. Allah'tan başka kimseden de korkmuyorum. Yanlış bir evlilik yaptım ve bunun bedelini ağır şekilde ödedim. Ancak bunu çocuklarımın ödemesine asla izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, hükümetine, adaletine ve kolluk kuvvetlerine güveninin tam olduğunu vurgulayan aşık,"Haklı olduğum davada adaletin en kısa zamanda tecelli edeceğine inanmaktayım." şeklinde konuştu.

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