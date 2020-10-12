Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı

Olay, saat 16.00 sıralarında, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde meydana geldi. Gözaltına alınan H.K., emniyet müdürlüğü binasından ellerindeki kelepçeyi havluyla gizleyip, ayakkabısız halde kaçtı. Şüphelinin kaçması üzerine polis, alarma geçti. Ekipler, H.K.’yi bulmak için sokaklarda, park ve bahçelerde arama yaptı. Polis, üstünde kısa şort ve tişört bulunan H.K.’yi, 1 saat sonra arkadaşının evinde yakalayıp, yeniden gözaltına alındı.

H.K.’nın saklanmasına yardımcı olan Y.S. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.