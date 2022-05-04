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04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:00:00

Emniyetin ekran yüzünün 10 parmağında 10 marifet

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Güleda Keleş, polis babasını örnek aldığı mesleğinde 23 yılı geride bıraktı.

Güleda Keleş, polis babasını örnek aldığı mesleğinde 23 yılı geride bıraktı. Keleş, Mardin'de görev yaparken polis arkadaşının oğlu Serhat Zilayan (8) ile çekilen üniformalı fotoğrafıyla tüm Türkiye'de tanınır hale getirdi. Fotoğraf, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yarışmasında birinci seçildi ve 81 ildeki Emniyet Müdürlüğü'nün duvarlarına asıldı, takvimlere basıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ekran yüzü olan Güleda Keleş'in (44), polisliğin yanı sıra tiyatro oyunculuğu yapıyor, şiir ve şarkı sözü yazıyor. 30'dan fazla şarkı sözü bestelenen Keleş'in 15 şarkısı da TRT repertuvarında bulunuyor. Emekliliğe hazırlanan Keleş, şu an Antalya'da Bölge Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nde çalışıyor.

Güleda Keleş, birkaç ay sonra emekli olacağını, emekliliğin ardından sanat yönüne daha çok ağırlık vereceğini ifade etti.

Etiketler : güleda keleş mardin emniyet
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