Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Tebrik ediyorum
Kaynak: DHA
Emine Erdoğan, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nca alınan Salda Gölü'yle ilgili kararı sosyal medya hesabından paylaşarak kararı alanları tebrik etti. Erdoğan ayrıca benzer kararların artırılması gerektiğini vurguladı, doğal güzelliklerin korunması gerektiğini kaydetti.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü için alınan "15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması" kararını tebrik etti.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun verdiği tavsiye doğrultusunda Salda Gölü için alınan kararları tebrik etti.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü'nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik. 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararını aldık" açıklamasını paylaştı.
Erdoğan, kendi açıklamasında ise alınan kararı tebrik ederek, "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararı tebrik ediyor, benzeri doğal güzelliklerimizin layıkıyla korunması konusunda azami titizlik gösterilmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
- Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi! Trafik felç oldu
- Diyarbakır'da 'Kentsel Dönüşüm Projesi' sevinçle karşılandı
- MSB: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi
- Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Tebrik ediyorum
- Kadıköy'de çöken inşaat iskelesi 3 işçiyi yaraladı
- Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Ne olur biraz gayret edelim