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15 Nisan 2021 Perşembe 21:37:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 21:37:00

Emel Çurku'nun 'zayıflama ilacı'ndan öldü iddialarına ailesinden yalanlama

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İzmir'in Konak ilçesinde, 9 Mart sabahı aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren Emel Çurku'nun (33) zayıflama ilacına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Çurku'nun ailesi ise kızlarının zayıflama ilacı kullandığı iddialarının doğru olmadığını belirtip, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunu beklemek zorunda olduklarını kaydetti.

Konak'ın Mersinli Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi ile yaşayan Emel Çurku, geçen 9 Mart sabahı yatağından kalktığında annesine kendisini iyi hissetmediğini söyledikten bir süre sonra fenalaşıp, yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çurku'nun kalp krizi geçirdiğini belirleyip, genç kadını hastaneye kaldırdı. Çurku, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ön otopsi raporunda 'kalp krizinden' yaşamını yitirdiği belirtilen genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Otopsinin ardından Bornova ilçesinde toprağa verildi. Genç kadının kesin ölüm nedeninin, otopsi raporunun çıkmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Genç kadının ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı. Çurku'nun ailesi ve arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu.

ZAYIFLAMA İLACI KULLANDI İDDİASI

Öte yandan arkadaşlarından biri, ifadesinde Emel Çurku'nun zayıflama ilacı kullandığını bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Çurku'nun ailesi ise kızlarının zayıflama ilacı kullandığı iddialarının doğru olmadığını belirtip, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunu beklemek zorunda olduklarını kaydetti.

Etiketler : zayıflama ilacı Emel Çurku öldü iddiaları
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