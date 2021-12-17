Emekli olunca kravatları örtüye çevirdi

Samsun'da Bafra Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğü'nde 1975 yılında göreve başlayan Necmettin Özel, çalışma hayatında kullandığı kravatları biriktirdi. Emekli olduğu 2017 yılında 500'ün üzerinde kravatı olan Özel, bunları masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştürdü.

