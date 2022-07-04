VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü
Kurtulmuş: Seçim bir yarıştır! Bizim adayımız belli
Zelenskiy: Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, tüm dünyanın ortak görevi
Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı
'Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu bir ivme yakaladık'
Eyfel Kulesi paslandı
ABD, gazeteci Ebu Akile'nin muhtemel İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı!
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Zam onları da kapsayacak
Bakan Soylu açıkladı! Türkiye ile Avusturya arasında anlaşma
Kremlin: Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylar Özbekistan'ın iç meselesi
Malezya Başbakanı İsmail Sabri'den Türkiye'ye ziyaret
Cinayette "tükürük" detayı
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu!
Gençler 15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'a yalan tazminatı ödeyecek
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliye edilecek mi?
Karadeniz gazı için geldi!
İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
"Küresel bir kriz"
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek
04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:30:00

Emanet oklarla madalya gururu

ABONE OL

İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizi kaybolan milli sporcu Zehra Gemi, emanet aldığı oklarla şampiyonada toplam 5 madalya kazandı. 13 yaşındaki milli dartçı Zehra Gemi, "Hedefim hiç kimseye yenilmeyip dünya şampiyonu olmak" dedi.

İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizi kaybolan milli sporcu Zehra Gemi, emanet aldığı oklarla şampiyonada toplam 5 madalya kazandı. 13 yaşındaki milli dartçı Zehra Gemi, "Hedefim hiç kimseye yenilmeyip dünya şampiyonu olmak" dedi.

İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizi kaybolan milli sporcu Zehra Gemi, emanet aldığı oklarla toplam 5 madalya kazanırken, talihsiz başladığı ilk deneyiminde elde ettiği bu başarıyı yeni organizasyonlarda sürdürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Benidorm kentinde 11-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkan Zehra, bu ülkeye vardığında, içinde yarışacağı dart oklarının bulunduğu valizinin kaybolmasıyla kötü sürpriz yaşadı. Bu ülkede yaşayan dart sporcusu ve antrenör Fethi Kaya'nın yardımına koşarak kendi oklarını verdiği Zehra Gemi, genç kızlarda ikinci, gençler karışık çiftlerde üçüncü oldu. Open kategorisinde birinci sırada yer alan Zehra, eşlide ise ikinciliği elde etti. Milli takımın Avrupa şampiyonu olarak döndüğü organizasyonda 5 madalyaya ulaşan Zehra, ilk uluslararası organizasyonunda önemli bir başarıya imza attı. - Yeni hedef Avrupa Gençler Dart Şampiyonası Fethi Kaya'nın, elde ettiği başarı nedeniyle oklarını hediye ettiği Zehra Gemi, Macaristan'da 13-17 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası için okulda hazırlıklarını sürdürüyor. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde beden öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dart sporunda uluslararası başarılarla adından söz ettiren 13 yaşındaki milli sporcu Zehra, ilk başarılı deneyimini dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını yoğun şekilde gerçekleştiriyor. Tekkeköy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Zehra, beden eğitimi öğretmeni Murat Barut'un 2 yıl önce okulda başlattığı dart kursları sayesinde bu sporla tanıştı. Okuldaki mini dart salonunda atış yaparak kendisini geliştiren Zehra, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekerek Pamukkale Belediye Spor Kulübü Dart Takımı'na seçildi. Katıldığı çeşitli yerel turnuvalarda yaklaşık 45 madalya kazanan milli sporcu, mayıs ayında milli takıma yükselmeyi başardı.

Zehra, dart sporunu ilk tanıştığı günden bu yana çok sevdiğini, derslerini etkileyeceği düşüncesiyle bir ara bıraktığı bu spora öğretmeninin cesaretlendirmesiyle yeniden döndüğünü söyledi. Dart sporu sayesinde matematik dersinde daha iyi bir konuma geldiğine dikkati çeken Zehra, "Dart öncelikle hayatıma matematiği getirdi. Sosyal bir hayata geçtim. Buraya kadar geldim." dedi. Ailesinin ilk zamanlarda kendisinden böyle bir başarı beklemediğini, ulusal organizasyonlarda sağladığı başarıların hem kendisi hem çevresi için motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Zehra, kendisini artık dünya çapında bir sporcu gibi hissettiğini, birçok arkadaşına örnek olduğunu dile getirdi. Zehra, İspanya'daki organizasyona giderken ilk kez yurt dışına çıkma heyecanıyla gerçekleşen yolculuğunun unutamayacağı bir macerayla sonuçlandığını belirterek, "Ben valizimi Denizli'den vermiştim. İspanya'ya gittiğimde valizim yoktu. Valizimi kaybettiğim için çok üzülmüştüm. Yurt dışında oturan dart sporcusu abimiz benim üzülmeme dayanamayıp bana oklarını hediye etti. Avrupa'da takım olarak şampiyon olduk. Avrupa U19 ikincisi oldum. Ben de bu başarıyı yakaladım. Hedefim hiç kimseye yenilmeyip dünya şampiyonu olmak." diye konuştu. - Denizli'nin dart iddiası Beden öğretmeni Barut ise okulda 2016 yılından bu yana öğrencilerini dart sporuna yönlendirdiğini, 2 öğrencisinin milli takıma seçilmesinin gururunu yaşadığını kaydetti. Milli takım dart antrenörü Yusuf Can Korucu da kentten milli takıma 6 sporcu gönderdiklerini, Zehra Gemi'nin ise ilk kez gittiği bir şampiyonada 5 madalya kazanmasının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Murat Dirier de Denizli'nin bu sporda iddialı bir kent olduğunu, bu yıl öğrencilerinin 106 Türkiye derecesi kazandığını, Zehra Gemi ile dünya şampiyonluğunu da getirmeyi umut ettiklerini ifade etti.

Etiketler : Emanet oklarla madalya gururu Zehra Gemi Can Korucu Murat Dirier
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Maskeli diyafram egzersizi

Maskeli diyafram egzersizi
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi
Trafikte arabası yandı

Trafikte arabası yandı
Örf ve adetlerimize bağlıyım

Örf ve adetlerimize bağlıyım
WhatsApp tepkiler özelliğini genişletiyor

WhatsApp tepkiler özelliğini genişletiyor
SurvIvor sonrası mektup tartışması

SurvIvor sonrası mektup tartışması
Suat çaldı Ferhat söyledi

Suat çaldı Ferhat söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX