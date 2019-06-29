Eliyle çıkardığı kene sonu oldu
Sivas’ta, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendi çabasıyla çıkaran 30 yaşındaki Ahmet Sarigene yaşamını yitirdi.
Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Ahmet Sarigene (30), 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi, hastaneye gitmek yerine kendi çıkardı.
YOĞUN BAKIMDAYDI
Bir süre sonra rahatsızlanan genç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sarigene, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Haberi alıp hastaneye gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslime dildi.
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