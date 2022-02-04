Elif Nine'nin yardımına komandolar koştu

Elazığ'ın Keban ilçesi Denizli köyünde kızı ile birlikte ikamet eden 88 yaşındaki Elif Edibe Yıldırım'ın evinin ön kapı kısmında bulunan saç çatı çöktü. Kızı ile evde mahsur kalan Elif Nine için Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu. Komandolar, karla kapalı olan evin kapısının önünü açarak saç çatıyı tamir etti.

Elif nine komandolara teşekkür ederek dualarla uğurladı.