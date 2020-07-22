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22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:50:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:50:00

Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken kamyon ve samanlar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kalınağaç kırsal mahallesinde, Hasan G.'ye ait saman yüklü kamyon mahalle sakinlerinden Abdurrahman D.'ye saman götürdüğü sırada, sarkan elektrik tellerine temas etti.

Tellerin kıvılcım saçmasıyla saman torbaları alev aldı. Yangın kısa sürede tüm samana ve kamyona sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, kamyon sahibi ve mahalle sakinleri yangını sündürmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri alev alan saman ve kamyonu söndürürken, saman ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

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