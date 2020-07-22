Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken kamyon ve samanlar kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kalınağaç kırsal mahallesinde, Hasan G.'ye ait saman yüklü kamyon mahalle sakinlerinden Abdurrahman D.'ye saman götürdüğü sırada, sarkan elektrik tellerine temas etti.
Tellerin kıvılcım saçmasıyla saman torbaları alev aldı. Yangın kısa sürede tüm samana ve kamyona sıçradı.
Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, kamyon sahibi ve mahalle sakinleri yangını sündürmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri alev alan saman ve kamyonu söndürürken, saman ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
- Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
- Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı
- 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu
- HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı
- Eşini defalarca kez bıçaklayıp, 'intihar etti' iddiasıyla sağlık ekiplerini aradı
- Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi