Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sahil Yolu Caddesi'nde oyun oynayan 5 yaşındaki Yağız Arıyel, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arıyel'in cesedi, yapılan incemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı
- Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
- Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
- Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Dağları tünellerle, vadileri viyadüklerle aşıyoruz
- Kato Dağı'ndaki rafting şampiyonası sona erdi