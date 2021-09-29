VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üretim durma noktasında! 100 milyon kişi etkilendi
Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı
AB'den iş birliği çağrısı!
Kripto parada tarihi hamle!
Başkan Erdoğan Rusya'da!
Japon balıkları birçok ilde akvaryumları süslüyor
Bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Türkiye dünyada ilk 5'e girdi
Bir ürün daha yerlileştirildi
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek
Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti
Türkiye'deki Fransız şirketlerden dev hamle!
Pedagojik formasyon geri dönüyor: İşte başvuru şartları
İstanbul'da öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 92'nin üzerine çıktı
5 ve 20 TL'lik banknotlarda değişiklik
Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
"Türkiye" pişmanlıklarını itiraf ettiler
Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak ve fırtına var
Para için Atina'yı kışkırttı
AB'den Çin'e çağrı
Türkiye Rus 'Checkmate' uçaklarına yöneldi
29 Eylül 2021 Çarşamba 13:01:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 13:01:00

Elazığ'lı Telha Tanyıldızı bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Elazığ'da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti. Ürün vermeye başlayan kiwanonun yanı sıra diğer tropikal meyvelerin tohumlarını da eken Tanyıldızı, "Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı" dedi.

Kentte yaşayan 3 çocuk babası Telha Tanyıldızı, Harput bölgesindeki Gökçebağlar köyünde bulunan arazilerini hobi bahçesine çevirmeye karar verdi. Ata tohumu aramaya başlayan Tanyıldızı, İpekyolu Gençlik Merkezi'nce tohum tedarik edildiğini öğrendi. Başvuru yapan Tanyıldızı, Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesini istedi. Tanyıldızı, Gençlik Merkezi'nce tedarik edilen kiwanoyu bahçesinde yetiştirdi. Küçük ve dikenli dış yapısıyla dikkat çeken meyvenin dışında bahçesinde güz yemişi, dağ çileği ve goji berry gibi tropik meyveler de yetiştiren Tanyıldızı'nın hedefi; kiwano meyvesinin tohumlarını diğer çiftçilere dağıtıp gelir kapısı açmak ve daha farklı tropikal meyvelerin tohumlarını alarak yetiştirmek.

İlerleyen yıllarda farklı tropikal meyveler yetiştireceğini belirten Tanyıldızı, şunları söyledi:

"Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı. Meyveye dönüştükten sonra 'faydaları ne olabilir' diyerek araştırma gereği duydum. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, cilde, saç sağlığına, prostat ve idrar yolu enfeksiyonlarına faydalı olduğunu ve yüksek miktarda C vitamini içerdiğini gözlemledim. Bu tohumların Harput bölgesinde verimli olduğunu gördükten sonra çevre köylere ve çiftçilerimize dağıtımını yapacağım. İnşallah, onlara yeni bir gelir kapısı olacağını düşünüyorum. Yine bahçemize tropikal meyvelerden ektiğim güz yemişi, dağ çileği ve goji berrynin gelişimini takip ediyorum. İnşallah, onlarda da başarılı olacağız. Önümüzdeki yıllarda da farklı türde tropikal meyveleri yetiştirmeye çalışacağım. Kiwanonun kendine özgü orijinal bir aroması var. Kivi, muz, salatalık, erik ve limon arası karışık bir tadı var."

Etiketler : elazığ telha tanyıldızı afrika kavunu
Songül'ün içini yakan gerçek

Songül'ün içini yakan gerçek
İmparator özlemi dinmiyor

İmparator özlemi dinmiyor
Babası gibi rockçı

Babası gibi rockçı
Bostancı şov

Bostancı şov
Karavanla kaçamak

Karavanla kaçamak
Sarıçam ormanları gençleştiriliyor

Sarıçam ormanları gençleştiriliyor
1 milyon 450 bin liralık hediye

1 milyon 450 bin liralık hediye
Yeni sezondan aşk çıktı

Yeni sezondan aşk çıktı
Evlilik için erken

Evlilik için erken

EN ÇOK OKUNAN HABERLER