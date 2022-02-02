VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afrika Birliği toplandı
AK Parti'li Aydemir: Bunların iktidar olmaları durumunda bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na nükleer santral tepkisi
Yunanistan'ın ölüme itti! Donmuş halde bulundular!
Ertuğrul Gazi, yılda 2,5 milyar metreküp gazlaştırma yapabiliyor
"Türkiye, PKK'yı vurdu ses çok farklı yerden geldi"
Bayraktar İHA'lar için sıraya girdiler!
İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya teklifi
Türk gemilerini güçlendirecek kritik hamle!
Bakanlık'tan CHP'nin iddialarına 7 maddelik yalanlama
Bakan Varank'tan RAMJET müjdesi
İP'de CHP-HDP çatlağı!
Altay Tankı ile ilgili kritik gelişme!
Enerjide vazgeçilmez rota Türkiye!
Başkan Erdoğan imzaladı! Kredi limitleri değişti
Şiddetli rüzgar inişe izin vermedi!
Nerede olduğu bilinmiyordu! Kim Jong-un'un yanında ortaya çıktı
"Olay para değil racon mevzusu"
Afganistan ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Çok şiddetli sağanak geliyor
MSB kritik operasyonu böyle duyurdu
Instagram'a üç boyutlu Avatarlar geliyor
Elazığ'ın tek kadın seyisi
02 Şubat 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 17:00:00

Elazığ'ın tek kadın seyisi

ABONE OL

Elazığ'da yaşayan Pınar Tıraş, 2017 yılında başvurduğu seyislik diplomasını aldı. Çevresinin, 'Yapamazsın, sen kadınsın' demesine rağmen hırs yapan Tıraş, Elazığ'ın 5 yıldır tek kadın seyisi olmanın gururunu yaşıyor.

Elazığ'da yaşayan Pınar Tıraş, 2017 yılında başvurduğu seyislik diplomasını aldı. Çevresinin, 'Yapamazsın, sen kadınsın' demesine rağmen hırs yapan Tıraş, Elazığ'ın 5 yıldır tek kadın seyisi olmanın gururunu yaşıyor.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Tıraş, 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübünün ortaklaşa düzenlediği seyislik eğitimine katıldı. Elazığ'da 40 kişinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Tıraş, seyislik belgesini aldı. Tıraş, belgeyi aldıktan sonra çevresindeki vatandaşların 'Yapamazsın, sen kadınsın' demelerine aldırış etmeyerek işinin başına geçti. 5 yıldır profesyonel olarak seyislik yapan, sabahın ilk saatlerinde çiftliğe gelerek atların bakımlarını yaptıktan sonra onlarla ilgilenen Tıraş, "Atlara olan bağım çocuklarıma olan bağımdan daha fazla" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübünün başlattığı ortak bir projeye başvurduğunu ve bu projenin Türkiye'de bir ilk olmasından dolayı ilgisinin olduğunu belirten seyis Pınar Tıraş, "Bu kadar ileri seviyeye getirmeyi düşünmemiştim ama ben de arkadaşlarla birlikte gidip kurslara katıldım ve başarı oldum. Lisansımı aldım ve 5 yıldır lisanslı seyislik yapıyorum. Bana yapamazsın dediler. Onların söylemi beni hırslandırdı ve o yapamazsın diyenlere inat işimi yapıyorum. Ben hipodroma ilk gittiğimde birkaç seyis arkadaş bizim derslerimize giriyordu biz o zaman eğitim sürecindeydik onlara dönerek gün gelecek sizlere rakip olacağım demiştim hepsi inanıyoruz demişti bende onlara rakip oldum. Atlar benim çocuklarım gibiler. Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysan burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtar. Bunların ağzı ve dili yok her zaman seni beklerle verirsen yerler vermezsen yiyemezler maalesef o yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla. 2017 yılında işe başladığım zaman birkaç arkadaşla başladık. Kimisi işin zorluğundan bıraktı, kimisi yapamadı bıraktı bende bir gün bırakır mıyım diye düşünmüyor değildim ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Bırakan arkadaşlarımdan tek farkım benim şanslı olmamdı. Sürekli çalıştığım yerlerde patronlarımla arkadaş gibi oldum. İşimi de bilerek yaptım kimsenin bana bir şey söylemesine gerek kalmadı. Çalıştığım yerdeki patronlar da benim hayvan sevgimi gördüler o yüzden de belki tercih edilen oldum. 2017 yılında 40 kadın olarak kursa yazıldık çalışan 4 kişi vardı Elazığ'da fakat şu anda tek çalışan benim" diye konuştu.

Etiketler : tek kadın seyisi Pınar Tıraş elazığ
Yerli Marilyn

Yerli Marilyn
Filtre itirafı

Filtre itirafı
Metanverse'in "Kadın Ağası"!

Metanverse'in "Kadın Ağası"!
İlk kez aynı sahnedeler

İlk kez aynı sahnedeler
Oynadığı karakteri çok sevdi

Oynadığı karakteri çok sevdi
Gençlik festivaline geri sayım

Gençlik festivaline geri sayım
Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım
Klibini kendisi çekti

Klibini kendisi çekti
Aşıklar için söyleyecekler

Aşıklar için söyleyecekler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER