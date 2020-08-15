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15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:00:00

Elazığ'da sokak düğünleri yasaklandı

Kaynak: IHA

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Elazığ koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı. Konvoy halinde gelin alma etkinliği kısıtlanırken düğün süreleri 3 saate ile sınırlandırıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Pandemi Kurulu toplanarak kararlar aldı. Vali Erkaya Yırık başkanlığında kurulda yer alan ilgili kurumların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Valilik tarafında yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yakın temasta bulunabilme riski nedeniyle bulaşma riskini yükseldiğinden dolayı, düğün sürelerinin 3 saat ile sınırlı tutulmasına, halay, oyun ve dans faaliyetlerinin kısıtlanmasına, konvoy halinde gelin alma-bırakma etkinliklerinin kısıtlanmasına, sokak düğünlerinin yasaklanmasına, köy düğünlerinin ilgili kolluk kuvvetlerinin iznine tabi tutulmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının (1. derece yakını hariç olmak üzere) ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00’dan itibaren gidebilmelerine, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları ile 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı ek tedbirler konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda denetimlerin mevcut denetim sayının iki katına çıkartılmasına, ara sokaklarda maske denetiminin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar alındığı aktarıldı.

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