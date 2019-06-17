Elazığ'da dolandırıcılık iddiasında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin sahibine kendilerini Elazığ Belediyesinin satın alma yetkilileri olarak tanıtarak 200 teneke yemeklik yağ alıp ücretini ödemeden ayrılan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen H.Ö, M.B, M.T. ve S.T.'yi eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Zanlıların, aynı yöntemle Kocaeli, Aydın, Ordu, Muğla, Niğde, Çorum ve Aksaray'da da 9 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ile çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan H.Ö. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen 93 teneke yemeklik yağ sahibine teslim edildi.

AA